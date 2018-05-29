ГПУ заявляє про докази обстрілу Залізного з боку бойовиків

Прокуратура Донеччини має докази, які вказують, що обстріл міста Залізне, внаслідок якого загинула школярка, був здійснений з непідконтрольного українській владі міста Горлівка, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

За даними прокуратури, найближчі позиції членів угруповання «ДНР» розташовані на териконах на відстані близько трьох кілометрів від місця інциденту та териконі шахти «Гагаріна».

У прокуратурі заявили, що згідно з протоколом огляду місця події, воронка утворилася внаслідок розриву снаряду 120-го калібру, який міг бути випущений з відповідного міномету різних модифікацій, дальність стрільби яких складає 7-9 кілометів.

Крім того, за даними слідства, воронка від вибуху мала еліпсоїдну форму та витягнута у напрямку польоту снаряду.

«Здійсненими відмірюваннями за допомогою компасу встановлено, що еліпс воронки спрямований у захід-північ-західному напрямку, що свідчить про те, що постріл було здійснено з території, прилеглої до шахти «Гагаріна», яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», – зазначили в прокуратурі.

28 травня заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що в місті Залізне поблизу Торецька на Донеччині внаслідок обстрілу загинула дівчинка .

За даними поліції, дитина вийшла на подвір’я, де загинула від уламку снаряду.

Як пізніше повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, загибла дівчина закінчила 9-й клас, їй було 15 років.

Поліція Донеччини розпочала розслідування за статтею «теракт».

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.