У шахті на Волині майже півсотні гірників страйкують під землею – профспілка

Гірники першої та другої змін шахти №10 «Нововолинська» 2 червня відмовилися підніматися на поверхню, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Загалом під землею наразі перебуває 47 осіб. До такого кроку вони змушені вдатися через заборгованість із заробітної плати, яка вже становить три місяці. Із шахтарями не розрахувалися за квітень, травень і червень. Окрім погашення заборгованого протестувальники вимагають виділення коштів на добудову копальні», – написав він у Facebook.

Будівництво шахти у Нововолинську розпочалося ще у 80-х роках, але донині його не завершили. За даними Волинця, на завершення робіт потрібно ще 500 мільйонів гривень , але цього року вирішили припинити будівельні роботи.

Очільник профспілки анонсує також акцію шахтарів перед Верховною Радою 5 липня.

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Кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів 19 червня зранку проводили свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагали скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.

Між протестувальниками й правоохоронцями сталися сутички.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомляв, що під час зіткнень біля будівлі парламенту правоохоронці затримали двох людей. За його словами, постраждали вісім поліцейських та троє цивільних громадян.