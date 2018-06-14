На «АрселорМіттал Кривий Ріг» тяжко травмований працівник, йому відірвало ногу – інформацію про це 14 червня Радіо Свобода підтвердили в адміністрації і в одній із профспілок підприємства.

Як повідомив Радіо Свобода Євген Алістранський, керівник первинної організації Всеукраїнської профспілки «Свобода праці» підприємства, нещасний випадок стався у цеху блюмінгу 14 червня. За його даними, при запуску станка після ремонту вилетів злиток металу і влучив у ногу майстрові виробництва.

Водночас на підприємстві Радіо Свобода повідомили, що нещасний випадок стався зі змінним майстром блюмінга. Співробітник працював з обладнанням, перебуваючи недалеко від летючих ножиць. Під час розкрою металу цими ножицями частина розкатаного злитку зірвалась із виробничої лінії і вдарила працівника по правій нозі.

«У результаті сталася ампутація нижньої частини гомілки правої ноги. Колеги працівника оперативно викликали швидку допомогу служби медпунктів підприємства. Після оцінки тяжкості стану пацієнта була викликана міська реанімаційна бригада і вжито всіх заходів для зупинки кровотечі і запобігання розвитку травматичного шоку», – поінформували на підприємстві.

Як зазначили на комбінаті, травмованого працівника доправили в реанімаційне відділення міської лікарні №1, зараз триває операція. Стан працівника оцінюють як стабільно тяжкий.

Обставини і причини інциденту розслідують.

16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. Через страйк була зупинена робота двох залізничних цехів і це фактично паралізувало роботу всього підприємства. Робітники вимагали дотримання стандартів охорони праці та підвищення зарплати до 1 тисячі євро.

Пізніше в адміністрації комбінату повідомили, що підвищили зарплати. У середньому зростання склало до 25% в залежності від категорії персоналу.