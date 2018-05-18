«АрселорМіттал Кривий Ріг» заявляє, що буде забезпечений людьми і технікою з інших підприємств

Комбінат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявляє, що буде забезпечений тепловозами і працівниками в повному обсязі.

На комбінаті зазначили, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян екстрено дав завдання забезпечити «АрселорМіттал Кривий Ріг», де триває страйк працівників, людьми і технікою. На сайті Міністерства інфраструктури цієї інформації немає.

Як заявили на підприємстві, найближчим часом комбінат отримає 11 тепловозів з бригадами «Укрзалізниці». Крім того, прибудуть тепловози та працівники ПрАТ «Київ – Дніпровське міжрегіональне підприємство промислового транспорту» з інших регіонів.

«З них будуть складені локомотивні бригади, яких бракує металургійному підприємству», – розповіли на комбінаті.

На прибулі локомотиви планують встановити радіостанції комбінату, забезпечити їх обладнанням.

За даними металургійного комбінату, після переговорів з адміністрацією ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» частина робітників підприємства вже відновила роботу.

У профспілках цю інформацію Радіо Свобода не підтвердили, заявивши, що переговорний процес триває.

18 травня працівники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» подали колективну заяву до поліції на адміністрацію підприємства зі скаргою на залучення «штрейкбрехерів». В адміністрації комбінату цю заяву тоді не коментували.

16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. Наразі через страйк була зупинена робота кількох цехів, але це фактично паралізувало роботу всього підприємства, де транспортний зв’язок між виробничими підрозділами здійснюється за допомогою залізничного транспорту. Робітники вимагають забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення зарплати до 1 тисячі євро.

В адміністрації підприємства заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена заздалегідь з керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і звернулись до поліції. Водночас керівництво комбінату попередило, що через страйк підприємству загрожує фінансова криза, а також техногенна аварія.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун.