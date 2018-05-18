До страйку на «АрселорМіттал Кривий Ріг» долучаються нові цехи

До страйку з вимогами безпечних умов праці і підвищення зарплати на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» долучаються нові цехи і виробничі ділянки, повідомили Радіо Свобода в профспілкових організаціях підприємства.

За даними профспілок, станом на 18 травня на комбінаті в акції бере участь два залізничні цехи – цех експлуатації залізничного транспорту і залізничний цех гірничого департаменту, а також мартенівський цех, кранова служба й інші.

За даними профспілок, 18 травня працівники залізничного цеху гірничого департаменту, що долучився до акції, не випустили на лінії 20 локомотивів, зауважуючи, що вони є технічно несправними і працювати на них небезпечно.

«До акції долучаються зміни і виробничі ділянки. Ситуація дуже напружена», – сказав Радіо Свобода керівник первинної організації Незалежної профспілки гірників України Микола Моряков.

Водночас прес-служба комбінату поширила коментар фінансового директора компанії Сергія Плічка про те, що вперше за 12 років підприємству загрожує фінансова криза. За його словами, в травні збитки комбінату складуть понад 1,5 мільярда гривень. Це пов'язано з виходом з ладу половини конвертерів, невдалою спробою запустити доменну піч №9 і страйком працівників. Як зазначив Сергій Плічко, продовження страйку призведе до повної зупинки підприємства, а також великих фінансових втрат. Він повідомив, що для початку перемовин про підвищення зарплати працівникам слід потрібно вирішити питання з відновленням виробництва.

16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. Наразі через страйк зупинена робота двох цехів, але це фактично паралізувало роботу всього підприємства, де транспортний зв’язок між виробничими підрозділами здійснюється за допомогою залізничного транспорту.

Робітники вимагають забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення заробітної плати на підприємстві в середньому до тисячі євро.

Напередодні в адміністрації підприємства заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена заздалегідь з керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і звернулися до поліції.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун.