Адміністрація «АрселорМіттал Кривий Ріг» подала заяву до поліції через страйк працівників

Адміністрація ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» подала заяву до поліції через страйк працівників комбінату. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому відділі поліції.

За словами правоохоронців, заява зареєстрована Металургійним райвідділом поліції. Наразі поліцейські разом зі співробітниками прокуратури вивчають матеріали для ухвалення подальшого рішення.

У профспілці заявили, що поінформовані про заву і вважають її «неологічною». За даними профспілки, на 18 травня призначені нові переговори між протестувальниками і адміністрацією підприємства.

У профспілках обіцяють, що якщо переговори не дадуть результату, працівники скличуть конференцію трудового колективу і ухвалять рішення про повний страйк.

В адміністрації комбінату заяву до поліції не коментували. Водночас прес-служба комбінату 17 травня поширила відеокоментар директора енергетичного департаменту «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександра Іванова, який заявив про вірогідність техногенної аварії через зниження тиску в газопостачальній системі, що пов’язано із зупинкою всіх доменних печей підприємства, крім однієї.

«У результаті зупинки газопроводів може статись тотальна загазованість прилеглої території, у разі зміни рози вітрів можливе потрапляння цієї газової суміші, причому в обсязі мільйонів кубометрів, у прилеглі до комбінату райони», – зазначив посадовець підприємства.

16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. Наразі через страйк зупинена робота двох цехів, але це фактично паралізувало роботу всього підприємства, де транспортний зв’язок між виробничими підрозділами здійснюється за допомогою залізничного транспорту. Робітники вимагають забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення заробітної плати на підприємстві в середньому до 1 тисячі євро.

В адміністрації підприємства заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена заздалегідь з керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На комбінаті зазначають, що на підприємстві паралізований весь технологічний ланцюжок і є «реальна загроза вибухів газопроводів внаслідок перепадів тиску, що може призвести до техногенної катастрофи».