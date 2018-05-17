На «АрселорМіттал Кривий Ріг» страйкують із вимогою кращих умов праці

У Кривому Розі страйкують працівники металургійного підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Як повідомив Радіо Свобода голова міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов, напередодні робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці.

За словами Юрія Самойлова, станом 17 травня через страйк зупинена робота двох цехів, але це фактично паралізувало роботу всього підприємства, де транспортний зв’язок між виробничими підрозділами здійснюється за допомогою залізничного транспорту.

Як заявив представник профспілки, робітники вимагають забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці й підвищення заробітної плати на підприємстві в середньому до однієї тисячі євро.

«Це акт непокори, акція протесту. З березня на підприємстві йде трудовий спір, але адміністрація ігнорувала процедури примирення. У підсумку два місяці топтались на місці, тому колектив вирішив діяти самостійно. Головні вимоги – робота на безпечному обладнанні і підвищення зарплат. Робітники приходять на підприємство, сидять на роботі, але не працюють, складають акти тощо. Це називається «робота за правилами». Фактично вони не відмовляються працювати, а вимагають «роботу за правилами», роботу на безпечному обладнанні, але їм не можуть надати таку можливість. З протестувальниками зустрічались директори департаментів, вищі посадовці не зустрічались», – зазначив Юрій Самойлов.

В адміністрації підприємства 17 травня заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена заздалегідь з керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

За даними комбінату, сьогодні на підприємстві паралізований весь технологічний ланцюжок, повністю підрозділи гірничого департаменту, агломераційні цехи, доменні печі, сталеплавильний і прокатний підрозділи, що може негативно вплинути на безпеку підприємства.

«Є реальна загроза вибухів газопроводів внаслідок перепадів тиску, що може призвести до техногенної катастрофи в масштабах не тільки комбінату, а й міста. В даний час фахівцям підприємства вдається утримувати ситуацію під контролем», – заявили в адміністрації.

На підприємстві поінформували, керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг» вже провело низку зустрічей з колективом, переговори про рівень зарплат тривають.

Раніше працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг» неодноразово мітингували, вимагаючи вищих зарплат і безпеки праці

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун.