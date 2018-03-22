Нещасний випадок на меткомбінаті в Кривому Розі стався через порушення правил безпеки – підприємство

Нещасний випадок на підприємстві ПАТ «АрселорМітталл Кривий Ріг» стався через порушення правил охорони праці працівниками підрядної організації, повідомили на підприємстві.

За повідомленням, бригада монтажників «Запорізького будівельно-монтажного управління» грубо порушила правила охорони праці на майданчику доменної печі № 9 комбінату, що призвело до травмування чотирьох працівників цієї організації.

Як поінформували на підприємстві, бригада приступила до ремонтних робіт самовільно, не отримавши дозволу і не повідомивши керівництво цеху. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

«У березні поточного року керівництво підприємства запровадило особливий режим з охорони праці в зв'язку з недавнім смертельним випадком з підрядником в конвертерному цеху», – поінформували на комбінаті.

Згідно з інформацією комбінату, підприємство вимагає дотримання норм і правил безпеки від всіх 1700 підрядних організацій, які працюють на підприємстві.

22 березня в поліції Кривого Рогу повідомили, що відкрили кримінальне провадження через нещасний випадок на виробництві на підприємстві ПАТ «АрселорМітталл Кривий Ріг», який стався увечері 20 березня, за статтею 272 Кримінального кодексу України (порушення техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Шпиталізовані четверо робітників.

Це вже другий нещасний випадок на підприємстві ПАТ «АрселорМітталл Кривий Ріг» цього місяця. 3 березня у конвертерному цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався обвал залізобетонного перекриття покрівлі будівлі, загинув один працівник.

14 березня працівники комбінату провели акцію протесту, де вимагали підвищення зарплат до суми, еквівалентної 1 тисячі євро, і покращення безпеки праці.