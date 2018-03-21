Поліція Кривого Рогу відкрила справу через нещасний випадок на меткомбінаті

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через нещасний випадок на виробництві на підприємстві ПАТ «АрселорМітталл Кривий Ріг». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в міській поліції.

Нещасний випадок стався 20 березня увечері. За попередніми даними поліції, постраждали працівники підрядної організації.

Як поінформували в поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 272 Кримінального кодексу України (порушення техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Наразі з’ясовують усі обставини події.

Водночас на підприємстві «АрселорМітталл Кривий Ріг» Радіо Свобода підтвердили сам факт нещасного випадку і кількість постраждалих – четверо. Від докладних коментарів підприємство поки що утримується.

За даними джерел Радіо Свобода, нещасний випадок стався під час проведення робіт на доменній печі, постраждало четверо працівників, вони шпиталізовані. Джерела говорили на умовах анонімності, бо не уповноважені публічно коментувати питання.

Це вже другий нещасний випадок на підприємстві ПАТ «АрселорМітталл Кривий Ріг» цього місяця.

3 березня близько 21:00 у конвертерному цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався обвал залізобетонного перекриття покрівлі будівлі. Наступного дня рятувальники під завалами знайшли тіло загиблого працівника. За даними підприємства, залізобетонне перекриття впало через накопичений упродовж останнього тижня на покрівлі будівлі сніг, який перетворився на лід.

14 березня працівники комбінату провели акцію протесту, де вимагали підвищення зарплат до суми, еквівалентної тисячі євро, і покращення безпеки праці.