Кривий Ріг: обвал у цеху, в результаті якого загинув працівник, стався через погоду – підприємство

Нещасний випадок у конвертерному цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у результаті якого загинув працівник, стався через погоду, повідомили Радіо Свобода на «АрселорМіттал Кривий Ріг».

За даними підприємства, залізобетонне перекриття впало через накопичений упродовж останнього тижня на покрівлі будівлі сніг, який перетворився на лід.

«У зв’язку з погодними умовами дах конвертерного цеху металургійного виробництва обвалився, не витримав надлишкового навантаження», – повідомили на підприємстві.

Як уточнили на підприємстві, загиблий є працівником підрядної організації.

За даними з комбінату, наразі на підприємстві здійснюють розслідування.

Нещасний випадок у конвертерному цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався 3 березня близько 9-ї вечора: у цеху стався обвал залізобетонного перекриття покрівлі будівлі розмірами 80 на 30 метрів. Близько 11.15 4 березня рятувальники під завалами знайшли тіло загиблого працівника, за півтори години тіло вдалось вилучити з-під завалів. За попередніми даними, йому було 25 років.

У 2017 році в Україні сталось понад 4,3 тисячі нещасних випадків на виробництві (з них 260 – у металургійній галузі), у тому числі 366 – зі смертельними наслідками.