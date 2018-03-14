Працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг» на мітингу вимагають вищих зарплат і безпеки праці

У Кривому Розі працівники ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» проводять акцію протесту з вимогами збільшення зарплат і підвищення рівня безпеки на виробництві. За інформацією організаторів, в акції взяли участь понад півтисячі людей – представники усіх 10 профспілкових організацій підприємства.

Як повідомив Радіо Свобода в. о. голови первинної організації Незалежної профспілки гірників України Микола Моряков, працівники підприємства вимагають підвищення зарплат на підприємстві до суми, еквівалентної тисячі євро.

«Ми вимагаємо підняти нам зарплати, адже минулий рік підприємство відпрацювало з прибутком у 2,5 мільярди гривень. Учора нам виплатили «13-у заплату», тільки, щоб люди не пішли на мітинг. Але вона виявилась на дві тисячі меншою, ніж середній заробіток. Про це ми також заявили на мітингу. До того ж, люди стурбовані умовами праці. Нещодавно в конверторному цеху сталось падіння даху, там загинув працівник», – сказав Радіо Свобода Микола Моряков.

За його даними, учасники акції ухвалили резолюцію і звернення до власника підприємства, а також президента України, прем’єра і голови Верховної Ради.

Як повідомив Микола Моряков, наступним кроком профспілок буде конференція трудового колективу 27 березня, якщо вимоги працівників не будуть виконані, вирішуватиметься питання щодо початку трудового спору і страйку.

В адміністрації підприємства натомість заявили, що поважають право своїх працівників на проведення мирних зібрань. За даними комбінату, ще 7 березня гендиректор Парамжіт Калон оголосив про підвищення зарплати співробітникам підприємства урахуванням українських реалій.

«Щорічний перегляд зарплат – це регулярна практика ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Але при цьому варто враховувати, що український ринок праці сьогодні перебуває в нерівних конкурентних умовах, рівень зарплат на якому істотно нижчий від східноєвропейського. Зростання зарплати на підприємстві буде здійснене з урахуванням українського ринку праці, інфляції, власних витрат на виробництво, собівартості продукції, прогнозів цін на світових ринках металопродукції та інших факторів, які вимагають аналізу і ухвалення зваженого рішення», – заявили на підприємстві. Суми підвищень поки що не конкретизували.

За підсумками січня 2018 року, середня зарплата на підприємстві склала понад 12 тисяч гривень.

11 травня 2017 року працівники металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» провели акцію протесту під стінами адміністрації, вимагаючи підвищення заробітної плати до 25-26 тисяч гривень (в еквіваленті до тисячі доларів). Мітингувальники заявляли: якщо адміністрація підприємства не дослухається до їхніх вимог, наступним етапом акції може бути страйк і оголошення голодування.

Наприкінці травня керівництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» оголосило рішення про підвищення заробітної плати робітників підприємства з травня від 25% до 70% в залежності від окладу.