Дніпропетровщина: на «Арселор Міттал Кривий Ріг» розслідують загибель робітника

На підприємстві «Арселор Міттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь») у Кривому Розі загинув робітник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в прес-службі підприємства.

За даними прес-служби комбінату, інцидент стався 14 січня: складач поїздів цеху експлуатації залізничного транспорту брав участь у маневрових роботах на коліях. Через певний час він зник із зони видимості машиніста локомотива та його помічника.

«Після наближення людину «повело» під тепловоз (з якої причини, поки не встановлено), було застосоване екстрене гальмування. Складач поїздів був між тяговим електродвигуном і колією», – розповіли на підприємстві.

За даними комбінату, працівника доправили до лікарні, але наступного дня він помер від отриманих травм.Загиблий був 1996 року народження.

Обставини й причини інциденту з’ясовують.

Водночас у головному управлінні Держпраці в Дніпропетровській області поінформували, що за фактом розпочали спеціальне розслідування.

«Остаточні обставини й причини випадку з’ясовуються відповідно до «Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», – йдеться в повідомленні.

За даними Держпраці України, за 2017 рік в Україні сталось понад 4,3 тисячі нещасних випадків на виробництві, з них 366 смертельних. Серед нещасних випадків 260 припало на металургійну галузь.