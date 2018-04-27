Поліція Кривого Рогу відкрила провадження через загибель гірника на шахті

Поліція Кривого Рогу відкрила провадження через загибель у ніч на 27 квітня одного гірника і травмування ще одного на шахті «Гвардійська» в Тернівскому районі міста. Про це Радіо Свобода повідомили в Криворізькому відділі поліції.

Як поінформували в поліції, провадження відкрили за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»).

За даними з поліції, смертельний випадок стався під час нічної робочої зміни. Загинув 30-річний гірничий майстер, 27-річний кріпильник отримав тяжкі травми й був шпиталізований до 2-ї міської лікарні.

«За попередніми даними, робітник загинув через отруєння газом. Але наразі його тіло відправлене на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини», – зазначили в поліції.

У березні 2018 року в Кривому Розі на підприємствах сталось кілька нещасних випадків на виробництві, зокрема, на ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»сталось два нещасні випадки, в результаті яких один працівник загинув, четверо отримали травми.