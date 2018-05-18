Працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг» подали заяву до поліції через «штрейкбрехерів»

Працівники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» подали колективну заяву до поліції на адміністрацію підприємства через «штрейкбрехерів», тобто людей, які працюють в період страйку й шкодять цим його проведенню. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому відділі поліції.

За даними поліції, працівники підприємства стверджують, що на час їхньої участі в акції протесту і відмови працювати на несправному обладнанні працюють «невідомі особи».

Правоохоронці розповіли, що заява зареєстрована Металургійним райвідділом поліції. Наразі співробітники поліції вивчають ситуацію для ухвалення подальшого рішення.

Як розповіли Радіо Свобода в профспілках, адміністрація підприємства залучила до роботи п’ять локомотивів і машиністів, які не мають стосунку до підприємства, що «є грубим порушенням правил техніки безпеки».

«Зараз виселяють людей з профілакторію, щоб заселити цих локомотивників-«штрейкбрехерів». Ми не знаємо, звідки вони, з інших регіонів, не криворізькі. Ні локомотиви, ні люди не наші», – сказав Радіо Свобода керівник первинної організації Незалежної профспілки гірників України Микола Моряков.

В адміністрації комбінату заяву працівників до поліції не коментували. Наразі тривають переговори між адміністрацією і представниками протестувальників.

16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. У профспілках заявляли, що станом на 18 травня в акції беруть участь цех експлуатації залізничного транспорту і залізничний цех гірничого департаменту, а також мартенівський цех, кранова служба й інші.

Робітники вимагають забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення заробітної плати на підприємстві в середньому до тисячі євро.

Напередодні в адміністрації підприємства заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена заздалегідь з керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і звернулися до поліції. Керівництво комбінату попередило, що через страйк підприємству загрожує фінансова криза, а також техногенна аварія.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун.