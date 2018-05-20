Один цех меткомбінату у Кривому Розі відновив роботу після 3-денного простою через страйк

Працівники цеху експлуатації залізничного транспорту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відновили роботу після триденного простою через страйк. Як повідомили Радіо Свобода представники профспілок підприємства у неділю, адміністрація погодилась підвищити зарплату залізничникам підприємства.

За попередніми даними профспілок, зарплата працівників цеху складатиме близько 18 тисяч гривень у машиністів, 15 тисяч гривень у помічників машиністів, 14 тисяч гривень у складачів (без відрахування податків).

Тим часом працівники залізничного цеху гірничого департаменту роботу не відновили.

В адміністрації комбінату ситуацію з відновленням роботи одного цеху і домовленостями щодо зарплати наразі не коментували. 23 травня на підприємстві має відбутись засідання примирної комісії.

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16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. Через страйк була зупинена робота двох залізничних цехів, але це фактично паралізувало роботу всього підприємства, де транспортний зв’язок між виробничими підрозділами здійснюється за допомогою залізничного транспорту. Робітники вимагали забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення зарплати до 1 тисячі євро.

В адміністрації підприємства заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена заздалегідь з керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і звернулись до поліції. Водночас керівництво комбінату попередило, що через страйк підприємству загрожує фінансова криза, а також техногенна аварія.