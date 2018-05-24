«АрселорМіттал Кривий Ріг» обіцяє підвищити зарплати працівникам після страйку

Найбільший металургійний комбінат в Україні ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підвищить зарплати працівникам після страйку, офіційно підтвердили на підприємстві.

За офіційною заявою гендиректора підприємства Парамжит Калона, після кількаденних переговорів із профспілками знайдене «рішення, яке є виграшним для обох сторін». За його словами, мова йде про збільшення фонду оплати праці працівників з 1 травня на 1,1 мільярда гривень. Водночас він закликав працівників думати не лише про підвищення зарплат, а й про інвестиції у виробництво, від яких залежить майбутнє підприємства.

«Я вважаю, що ми будемо одним з найкращих роботодавців в Україні щодо зарплати», – сказав він.

Топ-менеджер пообіцяв, що – за умови відновлення роботи всіх доменних печей і виробництва – до питання підвищення зарплат повернуться вже в жовтні.

У профспілках підприємства також підтвердили, що власник погодився збільшити фонд оплати праці, визначений на рік в обсязі 3 мільярди гривень, з 1 травня – на 1,1 мільярда гривень. Перегляд зарплати здійснять з акцентом на ключові для підприємства професії, кажуть у профспілках.

Як поінформували Радіо Свобода 24 травня на підприємстві, наразі цех залізничного транспорту, де був страйк, працює стабільно, комбінат поступово відновлює увесь виробничий ланцюжок, але про повне відновлення роботи підприємства наразі не можна говорити.

У понеділок «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомив про закінчення чотириденного страйку залізничників, який призвів до фактичної зупинки підприємства, однак тоді офіційно не підтверджували інформацію профспілок про підвищення зарплат після страйку.

16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. Через страйк була зупинена робота двох залізничних цехів, але це фактично паралізувало роботу всього підприємства, де транспортний зв’язок між виробничими підрозділами здійснюється за допомогою залізничного транспорту. Робітники вимагали забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення зарплати до 1 тисячі євро.

В адміністрації підприємства тоді заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена» і звернулись до поліції. Керівництво комбінату попередило, що через страйк підприємству загрожує фінансова криза, а також техногенна аварія.