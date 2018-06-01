Металургійний комбінат у Кривому Розі після стайку підвищив зарплати працівникам

Найбільший металургійний комбінат в Україні ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» після страйку підвищив зарплати працівникам до 25%. Про це повідомила прес-служба підприємства.

На комбінаті зазначили, що 31 травня генеральний директор підприємства Парамжит Калон підписав наказ про підвищення зарплат із 1 травня 2018 року.

У середньому зростання склало до 25% в залежності від категорії персоналу. Таким чином, був змінений наказ від 8 травня, а оклади працівників були переглянуті ще раз у бік підвищення, повідомили на підприємстві. Комбінат заявив, що адміністрація врахувала рекомендації представників профспілки щодо диференційованого підвищення окладів для різних професій.

Водночас у профспілках підприємства Радіо Свобода повідомили, що зарплата працівників підприємства, навіть з урахуванням цього підвищення, не буде еквівалентна 1 тисячі євро, якої вони вимагали під час страйку. За даними профспілок, у порівнянні з попереднім наказом гендиректора, який передбачав зростання зарплат працівників від 5 до 20%, нинішнє підвищення несуттєве і стосуватиметься не всіх працівників.

«У більш ніж 90% працівників підвищення таке ж, як і було до протестів, – на 10-15%, лише працівникам, які перейшли на грейдову систему оплати праці, належать до основних професій основних цехів, «докинули» від 2 до 5% порівняно з першим варіантом підвищення. У працівників виникає питання: «Де ж обіцяний мільярд додаткового підвищення?» У цих кількох відсотках підвищення, яке стосуватиметься кількох відсотків працівників, цього мільярда очевидно немає», – сказав Радіо Свобода Євген Алістранський, керівник первинної організації Всеукраїнської профспілки «Свобода праці» підприємства.

16 травня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робітники першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці. Через страйк була зупинена робота двох залізничних цехів, але це фактично паралізувало роботу всього підприємства, де транспортний зв’язок між виробничими підрозділами здійснюється за допомогою залізничного транспорту. Робітники вимагали забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення зарплати до 1 тисячі євро.

В адміністрації підприємства заявили, що страйк незаконний, а сама акція «не була анонсована і узгоджена» заздалегідь з керівництвом і звернулись до поліції.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун.