У Тбілісі транспортний колапс через страйк працівників метро

Працівники метро у столиці Грузії Тбілісі другий день проводять страйк із вимогою підвищення заробітної плати на 45%. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зупинка метрополітену призвела до колапсу транспортної системи Тбілісі.

Мерія вивела на міські вулиці додаткові автобуси, проїзд у них безкоштовний, але вони не справляються з потоком пасажирів. Як наслідок, люди спізнюються на роботу і не можуть відвезти дітей в школи або дитячі садки.

Працівники метро заявляють, що перший в історії країни страйк співробітників метрополітену триватиме до повного задоволення їхніх вимог.

Мер Тбілісі Каха Каладзе в ході нічних переговорів не зумів переконати співробітників метро припинити страйк і вийти на роботу. Суд заборонив водіям страйкувати «у робочий час», але таке формулювання викликало загальний подив, і страйк все-таки почався.

Мер Тбілісі назвав вимогу учасників страйку «шантажем» і відмовився підвищувати їм зарплату майже наполовину, пославшись на те, що водії метро отримують більше, ніж лікарі, вчителі і патрульні поліцейські. У відповідь профспілка водіїв нагадала про шкідливість для здоров'я роботи під землею.

Тим часом, шостий день у Тбілісі тривають протести з вимогою відставки уряду. Демонстрації почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду у справі про вбивство двох підлітків.