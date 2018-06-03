Грузія: у Тбілісі тривають мітинги з вимогою відставки уряду, Саралідзе анонсує зустріч з прем'єр-міністром

Сотні людей з національними прапорами зібралися 3 червня у центральній частині Тбілісі, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

Близько 7:40 вечора за місцевим часом (6:40 за Києвом), за наказом лідера протесту, натовп почав виштовхуватися на проспект Руставелі, головну магістраль міста і зрештою заблокував вулицю.

Між поліцією та деякими протестувальниками були сутички, але нікого не заарештували.

Лідер протестного руху Заза Саралідзе закликав «усі політичні партії» Грузії приєднатися до демонстрацій, а також повідомив про намір зустрітися з прем’єр-міністром 4 червня.

Окрім того, у Тбілісі також відбувся окремий мітинг за участі, серед інших, студентства, з вимогою «справедливості без політики».

Демонстрації у Грузії почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду щодо двох юнаків, підозрюваних у вбивстві під час бійки на вулиці Хорава 16-річного сина Саралідідзе Давида взимку минулого року. Як повідомляють ЗМІ, суд у Тбілісі виправдав одного з обвинувачених у вбивстві Давида Саралідзе, а щодо другого перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на спробу умисного вбивства. Водночас, першого суд все одно визнав винним у вбивстві іншого загиблого тоді у бійці підлітка – Левана Дадунашвілі. Таким чином, не було фактично встановлено і доведено, хто убив Саралідзе, хоча обоє підозрюваних були засуджені – до 10 і 9 років позбавлення волі.

Лідер протесту наполягав на тому, що інші люди, крім двох підозрюваних, яких потрапили до суду, несуть відповідальність за смерть його сина та врятувалися від покарання, оскільки їхні родичі працювали у грузинській Генпрокуратурі.

Спочатку протестувальники закликали головного прокурора Грузії Іраклія Шотадзе піти у відставку, але після того, як Шотадзе це зробив, демонстранти посилили свої вимоги, вимагаючи відставки всього уряду.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився піти у відставку, але наказав провести нове розслідування вбивств.

За повідомленнями, акції співчуття вимогам Саралідзе відбулися попередніми днями ще в кількох містах Грузії.