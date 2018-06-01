Два 16-річних підлітка з Тбілісі були вбиті під час групової сутички в грудні 2017 року. Суд визнав винним в умисному вбивстві лише одного з підозрюваних, а другому виніс м'який вирок. Батько одного з убитих заявив: «Вбивці мого сина не покарані! Всю Грузію прошу підтримати мене!» Генеральний прокурор Грузії Іраклі Шотадзе подав у відставку. «Я йду зі своєї посади і сподіваюся, що справедливість переможе», – наголосив Шотадзе в повідомленні на веб-сайті генерального прокурора. Після відставки Шотадзе кілька тисяч протестувальників зібралися перед парламентом, вимагаючи відставки всього уряду. Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився піти у відставку, але наказав провести нове розслідування вбивств.