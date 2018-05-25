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26 Травень 2018, Київ 01:00
Новини | Міжнародні

Грузія у відповідь вирішила використовувати автентичну назву Литви

У Грузії ухвалили рішення про використання автентичної назви Литви – Ліетува (Lietuva).

Як заявили в міністерстві закордонних справ Грузії, це рішення є «доброзичливим жестом».

«Рішення Литви та Грузії є дуже символічними, Литва відзначила 100-річчя відновлення державності, а Грузія відзначає річницю створення першої демократичної республіки в травні», – зауважили в міністерстві.

На початку травня аналогічне рішення про використання автентичної назви Грузії – Сакартвело – схвалила литовська влада.

Крім того, сьогодні, 25 травня, президент Литви Даля Грібаускайте прибула в Тбілісі для участі в відзначенні 26 травня Дня незалежності Грузії і 100-річчя від дня проголошення Першої демократичної республіки.

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