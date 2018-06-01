Президент Грузії зустрівся з протестувальниками, які вимагають відставки уряду

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі зустрівся з лідером протестів у центрі Тбілісі через день після того, як генеральний прокурор Грузії Іраклі Шотадзе подав у відставку на вимогу демонстрантів.

31 травня тисячі людей зібралися в Тбілісі на протест проти несправедливого, на їхню думку, розслідування вбивства у грудні 2017 року двох підлітків.

Протести продовжуються 1 червня. Демонстранти розгорнули намети біля будівлі парламенту і провели там ніч після того, як Шотадзе подав у відставку 31 травня, вимагаючи вже відставки всього уряду.

Марґвелашвілі, який заявив, що хоче особисто висловити співчуття, зустрівся з батьком одного із загиблих хлопців Зазою Саралідзе, який очолив протести.

«Президент висловив солідарність із нами», – сказав Саралідзе після зустрічі, додавши, що він повідомив Марґвелашвілі про претензії до слідства.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився піти у відставку, але наказав провести нове розслідування вбивств. «Я завжди був і буду з людьми», – сказав він, додавши, що зустрівся з протестувальниками і говорив із батьком одного з убитих хлопців. Квірікашвілі додав, що міністр внутрішніх справ очолить ретельніше розслідування і що парламент має провести спеціальне засіданння якомога швидше, щоб призначити членів слідчої комісії.

Протести спалахнули 31 травня після того, як суд у Тбілісі не назвав винних у вбивстві одного з підлітків і вирішив скоротити обвинувачення щодо учасника конфлікту, чий батько раніше служив у генеральній прокуратурі. Протестувальники вважають це рішення суду наслідком політичного впливу під час судового розгляду.