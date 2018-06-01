У Грузії через масові протести подав у відставку генпрокурор

Генеральний прокурор Грузії Іраклі Шотадзе подав у відставку після того, як 31 травня тисячі людей зібралися в Тбілісі на протест проти несправедливого, на їхню думку, розслідування вбивства у грудні 2017 року двох хлопчиків-підлітків.

«Я йду зі своєї посади і сподіваюся, що справедливість переможе», – наголосив Шотадзе в повідомленні на веб-сайті генерального прокурора. Після відставки Шотадзе кілька тисяч протестувальників зібралися перед парламентом, вимагаючи відставки всього уряду.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився відмовитися, але наказав провести нове розслідування вбивств. «Я завжди був і буду з людьми», – сказав він, додавши, що зустрівся з протестувальниками і говорив із батьком одного з убитих хлопців. Квірікашвілі додав, що міністр внутрішніх справ очолить ретельніше розслідування і що парламент має провести спеціальне засіданння якомога швидше, щоб призначити членів слідчої комісії.

Протести спалахнули 31 травня після того, як суд у Тбілісі не назвав винних у вбивстві одного з підлітків і вирішив скоротити обвинувачення щодо учасника конфлікту, чий батько раніше служив у генеральній прокуратурі. Протестувальники вважають це рішення суду наслідком політичного впливу під час судового розгляду.