У столиці Грузії зробили перерву в акції за відставку уряду

Демонстранти у столиці Грузії Тбілісі під ранок зробили перерву у своїй акції з вимогою відставки уряду країни. Але організатори заявляють, що демонстрація знову збереться під вечір 2 червня.

Як стверджує лідер демонстрації Заза Саралідзе, її учасники не відступлять від вимоги створити новий уряд Грузії попри те, що президент Ґіорґі Марґвелашвілі і прем’єр-міністр Ґіорґі Квірікашвілі намагаються вирішити іншу вимогу демонстрантів – здійснити реформу системи судочинства.

Зокрема, Квірікашвілі відмовляється йти у відставку, але дав вказівку міністрові юстиції організувати нове вивчення справи, що спричинила протест.

Учасників протесту, що спалахнув 31 травня, не зупинило рішення Тбіліського міського суду 1 червня засудити на терміни в 10 і 9 років позбавлення волі двох осіб, яких цей суд раніше визнав винними в убивстві сина Саралідзе і спробі вбивства ще одного хлопця під час бійки у грудні.

Саралідзе стверджує, що у смерті його сина винні й інші люди, крім цих двох, але, за його словами, вони уникли покарання, бо мають родичів у прокуратурі.

Заза Саралідзе також не вдовольнився, коли у відповідь на його вимоги 31 травня пішов у відставку головний прокурор Іраклі Шотадзе. Саралідзе заявляє, що у відставку має піти весь уряд.

За повідомленнями, акції співчуття вимогам Саралідзе відбулися попередніми днями ще в кількох містах Грузії. Увечері 1 червня у Тбілісі влаштували й невелику контрдемонстрацію націоналісти і релігійні активісти.