Грузія: парламент почав створення слідчої комісії щодо вбивства підлітків, через яке почалися протести

Парламент Грузії почав створення тимчасової слідчої комісії у справі про вбивство на початку грудня минулого року в центрі Тбілісі двох підлітків, через яке зараз тривають протести, повідомляє проект Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

На цьому етапі проводяться консультації між представниками фракцій.

Уже відомо, що комісію очолить представник парламентської меншості від опозиційної партії «Європейська Грузія». Фракція колишньої владної партії «Єдиний національний рух» відмовилася від участі в комісії, пояснюючи таке рішення тим, що ця ініціатива не належить їм, і створення комісії вони розцінюють як спробу влади «затягнути процес».

У комісії з 17 членів «Європейська Грузія» буде представлена дев’ятьма членами, тобто більшістю. Такою угодою завершилися консультації протестувальників з головою парламенту Іраклієм Кобахідзе.

Решта вісім членів комісії будуть представлені депутатами від більшості – «Грузинської мрії», а також «Альянсу патріотів» і позафракційними депутатами.

Демонстрації у Грузії почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду щодо двох юнаків, підозрюваних у вбивстві під час бійки у Тбілісі 16-річного Давида Саралідзе взимку минулого року. Як повідомляють ЗМІ, суд у Тбілісі виправдав одного з обвинувачених у вбивстві, а щодо другого перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на спробу умисного вбивства. Водночас першого суд все одно визнав винним у вбивстві іншого загиблого тоді у бійці підлітка – Левана Дадунашвілі. Таким чином, не було фактично встановлено і доведено, хто убив Саралідзе, хоча обоє підозрюваних були засуджені – до 10 і 9 років позбавлення волі.

Лідер протесту Заза Саралідзе, батько загиблого Давида, наполягав на тому, що й інші люди, крім двох підозрюваних, які потрапили до суду, несуть відповідальність за смерть його сина та врятувалися від покарання, бо їхні родичі працювали у грузинській Генпрокуратурі.

Спочатку протестувальники закликали головного прокурора Грузії Іраклі Шотадзе піти у відставку, але після того, як Шотадзе це зробив, демонстранти посилили свої вимоги, вимагаючи відставки всього уряду.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився піти у відставку, але наказав провести нове розслідування вбивств.

За повідомленнями, акції співчуття вимогам Саралідзе відбулися ще в кількох містах Грузії.