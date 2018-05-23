Прокуратура відкрила кримінальне провадження через екоцид на Донбасі

Прокуратура відкрила кримінальне провадження після заяв підтримуваних Росією бойовиків припинити відкачувати воджу з шахти «Юнком».

Як повідомив прокурор Донецької області Євген Бондаренко на своїй сторінці в Facebook, справу відкрили за статтею «екоцид».

За його даними, у квітні представники угруповання «ДНР» схвалили рішення та анонсували припинення відкачки води з єнакіївської шахти «Юнком», яка розташована на окупованій території в селищі Бунге (колишній Юнокомунарськ).

«Окупаційна адміністрація Російської Федерації розуміє що такі дії можуть спричинити екологічну катастрофу, яка полягатиме у радіоактивному, хімічному забрудненні ґрунтових та поверхневих вод місцевості і, як наслідок, забрудненні екосистеми Азовського моря», – додає прокурор.

Бондаренко зауважує, що шахта «Юнком» відзначалася великою загазованістю, за період із 1959 по 1979 роки там було зафіксовано 235 викидів газу, 28 з яких закінчилися смертю шахтарів.

У вересні 1979 року з метою зниження ймовірності раптових викидів метану на шахті провели підземний ядерний вибух.

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На місці вибуху утворилася скляна капсула діаметром приблизно 30 метрів, заповнена радіоактивною водою. Потрапляння радіоактивної рідини, яка міститься у цій капсулі, у водні ресурси місцевості через ґрунтові води може спричинити екологічну катастрофу, яка полягатиме у радіоактивному хімічному забрудненні, в тому числі і екосистеми Азовського моря, наголошують у прокуратурі.

Шахта «Юнком» була закрита як нерентабельна у 2002 році. Капсула з відходами розташована на глибині близько 800 метрів.