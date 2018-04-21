Семерак: Мінприроди і ОБСЄ проведуть моніторинг Сіверського Дінця

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє, що Мінприроди спільно з ОБСЄ проведе моніторинг Сіверського Дінця.

За його словами, у рамках пілотного проекту з ОБСЄ має розпочатися комплексна оцінка екологічного стану басейну річки Сіверський Донець – найбільшої водної артерії на сході України, це є першим кроком у підготовці плану управління басейном річок відповідно до вимог ЄС.

«Вважаю, що це гарне поєднання реагування на невідкладні потреби та системні реформи, пов’язані з виконанням Угодою про асоціацію», – сказав Семерак.

За його даними, на початку квітня на Донеччині було відкрито перший автоматизований пост контролю поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця, що дає змогу в режимі реального часу відстежувати зміни стану якості води за 14 показниками.

Загалом до кінця року планується відкриття ще 8 таких постів для контролю якості води на найбільших річках Донеччини.

Наприкінці 2017 року Мінприроди та ОБСЄ оприлюднили результати спільного дослідження екологічної ситуації на непідконтрольних Україні територіях. Зокрема, тоді було зафіксовно значне перевищення концентрації азоту і фосфору в річках Кальміус, Кальчик, Сіверський Донець і Клебан-Бик.

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Екологи попереджають, що через специфіку рельєфу Донецького кряжу отруєна солями, шкідливою хімією і радіоактивними частинками вода може прокласти дорогу до двох найбільших річок регіону. У разі найгіршого зі сценаріїв, за словами експертів, радіоактивна вода може потрапити у річку Сіверський Донець, яка протікає у Харківській, Луганській та Донецькій областях.