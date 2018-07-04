Учасника підземного страйку гірників госпіталізували – голова профспілки

Працівник шахти №10 «Нововолинська» Микола Ковальчук, який разом з іншими шахтарями брав участь у страйку з вимогою виплати зарплат, опинився в лікарні, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Як він повідомив на своїй Facebook-сторінці, вночі на 4 липня в шахтаря почалася блювота й кровотеча.

Два дні тому гірники однієї зі змін відмовилися підніматися на поверхню з шахти. Пізніше до них приєдналися й інші колеги. Як Волинець повідомляв раніше, до страйку працівників копальні змусила заборгованість по зарплаті за три місяці – квітень, травень і червень. Крім того, гірники вимагають закінчити будівництво шахти.

Михайла Ковальчука госпіталізували медики гірничо-рятувальної служби. Під землею залишаються 46 гірників.

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За словами голови профспілки, вчора він дізнався від виконувачки обов’язків міністра фінансів Оксани Маркарової, що уряд виділив 220 мільйонів гривень на виплату зарплати гірникам. Проте ще належить пройти всі бюрократичні процедури, щоб ці кошти дійшли до працівників шахт, а загальна сума заборгованості, зазначає Волинець, складає понад 1 мільярд гривень.

В уряді інформацію про часткові виплату зарплат ще не коментували.