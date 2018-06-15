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15 Червень 2018, Київ 19:26
Донбас

Донецкие рельсы: как используют железную дорогу в ОРДЛО

Иллюстративное фото

Катерина Тимченко

(Друкуємо мовою оригіналу)

До начала военных действий на Донбассе станция Ясиноватая была крупнейшим железнодорожным узлом не только страны, но всего постсоветского пространства. Через неё проходили составы с углём, известняком, рудой и хлебом. В сутки Ясиноватая пропускала 19 пассажирских и 90 товарных поездов, только на угольном складе грузили до сотни вагонов. А что стало с некогда мощной железной дорогой теперь, в оккупации российских гибридных сил?

Пассажиры

Главным железнодорожным узлом Ясиноватая была ещё во времена СССР, ключевой её считают теперь и боевики «ДНР». Однако на данный момент станция обслуживает только пригородные электрички, поезд Ясиноватая – Луганск и сообщение с границей России, Ясиноватая – Успенская. Других маршрутов со станции нет.

Ясиноватая – Успенская – этот дизель-поезд боевики запустили в 2015 году. Теперь в Россию добираться удобнее и не нужно стоять так долго на погранконтроле – так презентовали маршрут так называемые «чиновники» группировки «ДНР». Этот поезд, судя по расписанию вокзалов на неподконтрольной территории, ходит и сейчас: путь до Успенской занимает 3 с половиной часа, поезд проходит Макеевку, Иловайск и Харцызск.

Электрички пока не ходят до российской границы, так как не везде восстановили контактный провод после боёв.

В самом Донецке вокзал после боёв в нерабочем состоянии. Да и соединён он был преимущественно с подконтрольной Киеву территорией. Поэтому сегодня боевики даже для пригородного сообщения не используют ни центральный вокзал, ни станции Рутченково и Мушкетово. Но, как рассказали Радио Донбасс.Реалии жители Донецка, по ночам на Мушкетово временами проходят товарные составы.

Куда и как ездят местные жители временно оккупированных территорий?

– До Жмеринки я езжу, родина моя там. Я там живу.

– Сейчас нет. Никуда не езжу.

– Некуда. Все родственники здесь живут.

– Нет. Ну а как я с Донецка буду ездить?

– Только пригородный ходит. Куда поедешь? Можно было бы, если бы ходило.

– Ну а куда сейчас ездить? Сейчас некуда ездить.

– Из Киева в Константиновку.

– Я ездила к себе домой на Мануиловку, – ответили люди на улицах Донецка.

Грузы

ПАО «Укрзалізниця» не владеет подтверждённой информацией, каким образом сейчас используется имущество и оборудование, захваченное на неподконтрольной территории, а также как функционирует железная дорога под контролем боевиков. Раньше экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер заявил Радио Свобода, что часть имущества вообще «ушла» в Россию.

«У меня есть информация от коммерсантов о том, что часть вагонов порезана. Вагоны старше двадцати двух лет эксплуатироваться в России уже не могут. Часть вагонов ухала в Россию. Есть ещё локомотивы. Часть локомотивов, порядка 40 – это новые машины, которые были построены в середине 2000-х», – говорит Шульмейстер.

По словам исполняющего обязанности главы председателя правления ПАО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова, восстановление железной дороги после деоккупации будет зависеть от состояния захваченной боевиками территории и потребует немалых затрат.

«Там шли активные боевые действия, и нам не понятно текущее состояние железнодорожной инфраструктуры. Это вопрос, который мы постоянно пытаемся анализировать, – отметил Кравцов. – Будет голословно говорить о каких-то цифрах, но я все же дам определённую оценку, она очень приблизительная: для нормального восстановления инфраструктуры в регионе в целом может потребоваться не один десяток миллиардов гривен».

Товарными вагонами боевики, по данным экспертов, возят сырьё – металл и уголь – в Россию, а в обратном направлении – вооружение и топливо для снабжения вооружённых формирований (это признал и заместитель министра экономики России Сергей Назаров, это же подтверждают и данные российской федеральной таможни).

О военных грузах, перевозимых железной дорогой в оккупации, пишет и военный эксперт Михаил Жирохов. Одна из ключевых веток, по которой это делается, – из российского Гуково в Дебальцево.

21 мая 2018 года обрушился автомобильный мост по трассе Хрустальный (бывший Красный Луч) – Луганск. Тогда боевики «ЛНР» обвиняли украинские спецслужбы в диверсии. Есть и чисто бытовая версия: якобы гружёная машина быстро проехала по мосту, и конструкция раскачалась и плиты дорожного полотна соскочили с опор. Под мостом проходит стратегически важная железнодорожная ветка, состоящая из двух направлений – южного и северного. Южная ветка является тупиковой и заканчивается на местных шахтах, в то время как северная – единственная действующая ветка на донецком направлении в сторону Дебальцево. И именно по ней возят боеприпасы и топливо, пишет Жирохов.

Эксперт отмечает также, что, по неподтверждённым данным, в нескольких районах Иловайска тоже было подорвано железнодорожное полотно. А это – еще одна ветка, по которой завозят боеприпасы и топливо из России, пишет Жирохов.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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