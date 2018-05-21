Після деокупації Донбасу на відновлення залізниці потрібні будуть десятки мільярдів гривень – Кравцов

Після деокупації частини Донбасу на відновлення залізничного сполучення на цій території потрібні будуть десятки мільярдів гривень. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода, сказав виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Затрати на відновлення залежатимуть від стану захопленюї бойовиками інфраструктури.

«Там ішли активні бойові дії, і нам незрозумілий поточний стан залізничної інфраструктури. Це питання, яке ми постійно намагаємося аналізувати, – зазначив Кравцов. – Буде голослівно говорити про якісь цифри, але я все ж дам певну оцінку — вона дуже приблизна: для нормального відновлення інфраструктури в регіоні в цілому може знадобитися не один десяток мільярдів гривень».

Що стосується рухомого складу, то його, за словами в.о. голови правління «Укрзалізниці», вистачисть, тому що поїзди, які курсують до Лисичанська і Костянтинівки, можуть бути продовженні, відповідно, до Луганська і Донецька.

«Тому в частині рухомого складу, попри втрати, яких ми зазнали, ризиків ми не бачимо, – зауважив він. – А по Сімферополю – там велика частина нашого якісного рухомого складу, який не постраждав від бойових дій, тому ми б хотіли його повернення, це було б підмогою в нашій роботі по Україні в цілому», – зазначив Кравцов.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що на підконтрольній російським гібридним силам території втрачено 30 тисяч вагонів, з них 22 тисяч належали безпосередньо «Укрзалізниці».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».