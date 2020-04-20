Радіо Свобода Daily: Поліція розпочала провадження через порушення карантину в Святогірській та Почаївській лаврах

Участь у Великодніх богослужіннях взяли майже 130 тисяч українців – МВС

Участь у церковних заходах з нагоди Великодня протягом 18–19 квітня взяли майже 130 тисяч громадян, при цьому правоохоронці зафіксували 19 випадків порушення карантинних обмежень, заявляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на голову Національної поліції Ігоря Клименка.

За повідомленням МВС, святкові богослужіння пройшли в 13 658 храмах по всій Україні. За порядком стежили 26,5 тисячі поліцейських та співробітників Національної гвардії.

«Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім, впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19 культових спорудах на території 13 областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі», – цитує Клименка пресслужба МВС.

Речниця Зеленського: через порушення в Святогірській лаврі варто чекати спалаху коронавірусу через тиждень

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що через порушення під час служби Божої в Святогірській лаврі варто чекати спалаху коронавірусного захворювання в регіоні.

«Подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську на Донеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання, – зібралося близько 300 людей. На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську», – написала вона у фейсбуці.

При цьому, зауважила вона, «статистика показує, що українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і справді переважно святкували Великдень вдома».

«У цілому #ВеликденьВдома вимагає уважності, однак поки не становить загрози зараження у великих масштабах», – вважає Мендель.

Національна поліція України повідомила, що почала провадження за фактами порушень карантинних обмежень, що їх здійснила УПЦ (МП) у Святогірській та Почаївській лаврах.

Вони порушені за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомили в НПУ.

«Богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і у Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту», – наголосили в поліції.

Степанов розповів, скільки апаратів ШВЛ використовуються для хворих на COVID-19

З усіх апаратів штучної вентиляції, виділених для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, задіяно 175, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 19 квітня.

Він уточнив, що рішення щодо підключення пацієнта до апарату ШВЛ ухвалює лікар з огляду на його стан.

«На сьогодні в нас у 243 лікарнях, які визначені на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19, перебуває 2 071 апарат штучної вентиляцї легень, з яких задіяно 175, це трішки більше ніж 8%», – сказав він.

Епіфаній про причастя хворих на COVID-19: священники муситимуть самоізолюватися

Священники, які причащають хворих на коронавірусну інфекцію, муситимуть пройти період самоізоляції, сказав глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

Так він прокоментував питання про те, як ПЦУ планує організовувати причастя для людей, які помирають від COVID-19. Окремі представники духовенства раніше пропонували передавати дари для причастя в капсулах від ліків, однак, за словами Епіфанія, церква ще не розглядала таку можливість.

«Я чув про ініціативи священнослужителів. Але це не обговорювалося на засіданні Священного синоду... Це (причастя хворих – ред.) не від нас залежить. Це залежить від тих заходів, які прийняті МОЗ чи українським урядом. І до таких хворих, напевне, не будуть допускати священнослужителів. Але якщо священник, наприклад, все ж таки прийде, йому дозволять, то після він два тижні повинен перебувати на самоізоляції. І тому це питання дуже складне», – сказав Епіфаній.

Читайте велике великоднє інтерв'ю із главою Православної церкви України тут.

У ДСНС розповіли, як триває гасіння пожеж на Житомирщині та в зоні відчуження

Понад 700 осіб працюють над ліквідацією пожеж у зоні відчуження, ще 960 – у лісництвах Житомирської області, повідомив на брифінгу 19 квітня директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук.

За словами Демчука, в лісах Чорнобильської зони для гасіння чотирьох осередків пожежі працює техніка не тільки ДСНС, а й Збройних сил України та Національної гвардії. Техніку використовують для прокладання шляхів до окремих осередків пожежі. Також залучено три вертольоти пожежної авіації.

«Об’єкт «Укриття», сховище відпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти Державного агентства з управління зоною відчуження функціонують у звичайному режимі. Радіаційний фон у місті Києві, Київській області та в Зоні відчуження – в межах природних фонових значень. До ліквідації лісових пожеж на території зони відчуження залучено понад 700 осіб та більше 150 одиниць техніки», – сказав Демчук.​

У Житомирській області, за словами представника ДСНС, горіння та тління трави і лісової підстилки тривають у Столичанському, Бережецькому та Виступовицькому лісництвах, всього осередків дев’ять. При цьому гасіння пожеж у регіоні ускладнюється за рахунок недоступності окремих осередків через захаращеність лісових масивів та відсутність доріг, додав він. В цій області також залучена техніка ЗСУ.

«Фейсбук» додав нову «турботливу» реакцію до дописів

«Фейсбук» додав нову «турботливу» реакцію до дописів, щоб люди могли підтримувати один одного під час пандемії COVID-19. Її аналог з’явиться і у фейсбук-месенджері.

«Ми сподіваємось, що ці реакції дають людям додаткові способи виявити свою підтримку під час кризи з COVID-19», – написав у твітері менеджер із технічних комунікацій мережі «Фейсбук» Александр Войка.

У «Фейсбуці» «турботливий лайк» зображений у вигляді емоджі, що обіймає сердечко, у месенджері – анімоване серце, що б’ється.

Як повідомляє видання The Verge, обидві реакції будуть доступні для користувачів з наступного тижня.

Тварини вільно розгулюють містами, безлюдними через коронавірусний карантин

Тварини вільно бігають безлюдними містами по всьому світу після того, як люди були поміщені на карантин у свої будинки, щоб запобігти поширенню коронавірусу​.

Шукайте позитив у всьому!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.