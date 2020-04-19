В разі нагальної потреби віряни можуть приходити до церкви для причастя, однак тоді, коли в ній немає великої кількості людей – про це голова Православної церкви України Епіфаній повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Як нагадав Епіфаній, православні християни повинні були пройти обряд причастя хоча б раз протягом Великого посту.

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«Ми прожили дні Великого посту. І у ці дні кожен православний християнин повинен хоча би раз причастися. Це основа життя православного християнина. Але ми закликали і закликаємо, що коли завершиться карантин, вся ця епопея навколо світової пандемії, можна буде прийти до храму і причаститися у будь-який час. Дай Боже, що вже Трійцю ми будемо святкувати без цих обмежень. І тоді кожен зможе долучитися до таїнства євхаристії і причаститися животворчих тайн тіла і крові Господніх. Зараз на цей час, на жаль, нам потрібно утриматися і перенести це на майбутнє», – сказав він.

Водночас, за рішенням Священного Синоду, священник не може відмовити прихожанину в причасті, якщо той потребує його невідкладно, додав Епіфаній. Зокрема він виділив випадки, коли йдеться про загрозу смерті.

«Наприклад, якщо є небезпека смерті людини, то священник повинен виконати свій обов’язок. Він повинен прийти посповідати таку людину і причастити її. І зараз ми бачимо, що впродовж дня люди приходять, але в такий час, коли немає багато людей. Бо зараз, навіть згідно приписів Нацполіції України, одночасно можуть перебувати у храмі двоє, троє людей. Якщо є нагальна потреба, то людина має можливість прийти до храму і просити у священника причастя», – зазначив голова ПЦУ.

В разі ж причастя хворої на коронавірусну інфекцію COVID-19 людини, за словами Епіфанія, священник муситиме самоізолюватися.

Повне інтерв’ю з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм читайте на сайті Радіо Свобода.