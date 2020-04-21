Гендиректор ВООЗ про COVID-19: найскладніше ще попереду

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус застерігає, що основна боротьба з коронавірусом ще попереду.

«Повірте, найскладніше ще попереду. Ми можемо запобігти цій трагедії. Багато хто не розуміє, що це за вірус», – сказав голова ВООЗ на пресконференції в Женеві 20 квітня.

За його словами, попри застереження ВООЗ, розвиток ситуації з коронавірусом став несподіваним навіть для розвинутих держав.

У ВООЗ раніше висловлювали занепокоєння тим, як на пандемію зможуть відреагувати країни, що розвиваються, в яких системи охорони здоров’я є слабкими.

Заява голови ВООЗ пролунала в той час, як деякі країни почали оголошувати про поступовий вихід із карантину, пов’язаного з пандемією.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі підтверджено близько 2,5 мільйона випадків коронавірусу, близько 170 тисяч людей померли.