Анімована графіка: коронавірус день за днем

Примітка: Ця діаграма показує поширення вірусу на основі моніторингу Університету Джонса Гопкінса та ВООЗ. Цифри ґрунтуються на інформації, наданої урядами. У багатьох країнах існують обмеження щодо оприлюднення такої інформації або причини, через які повну історію, можливо, не хочеться розповідати. Методологія, прозорість та якість цих даних можуть суттєво відрізнятися в залежності від країни.