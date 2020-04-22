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22 квітня 2020, Київ 18:40
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Анімована графіка: коронавірус день за днем

Анімована графіка: коронавірус день за днем
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Анімована графіка: коронавірус день за днем

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Зображення локацій з найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19 з 21 січня до 22 квітня.

Примітка: Ця діаграма показує поширення вірусу на основі моніторингу Університету Джонса Гопкінса та ВООЗ. Цифри ґрунтуються на інформації, наданої урядами. У багатьох країнах існують обмеження щодо оприлюднення такої інформації або причини, через які повну історію, можливо, не хочеться розповідати. Методологія, прозорість та якість цих даних можуть суттєво відрізнятися в залежності від країни.

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