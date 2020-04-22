Примітка: Ця діаграма показує поширення вірусу на основі моніторингу Університету Джонса Гопкінса та ВООЗ. Цифри ґрунтуються на інформації, наданої урядами. У багатьох країнах існують обмеження щодо оприлюднення такої інформації або причини, через які повну історію, можливо, не хочеться розповідати. Методологія, прозорість та якість цих даних можуть суттєво відрізнятися в залежності від країни.
Анімована графіка: коронавірус день за днем
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
Адріан Каратницький
«Зеленський віддає під суд Революцію гідності»
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Період княжої України-Русі. Чию історію популяризує заповідник «Софія Київська»?
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ