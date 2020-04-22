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22 квітня 2020, Київ 15:40
Новини | Коронавірус

У Миколаївській області COVID-19 виявили у 23 лікарів

За повідомленням, за останню добу виявлено 16 підтверджених випадків COVID-19 в області

У Миколаївській області, де до 11 квітня не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу, станом на 22 квітня COVID-19 виявили у 99 людей, зокрема у 23 медпрацівників, повідомляє обласний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, за останню добу виявлено 16 підтверджених випадків.

Загалом від COVID-19 у Миколаївській області померла одна людина.

Миколаївська область тривалий час не фіксувала захворювань на COVID-19.

Про перший випадок тут повідомили 11 квітня.

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