У Дніпрі зафіксували спалах COVID-19 – 19 випадків за добу

У Дніпрі за добу 21 квітня виявили 19 випадків нових випадків коронавірусної інфекції, досі було по кілька випадків на добу. Такі дані оприлюднили в Дніпропетровській облдержаміністрації та облраді.

Загалом в області за добу виявили 28 нових випадків.

Голова облради Святослав Олійник заявив, що є два джерела поширення хвороби в Дніпрі: 12 нововиявлених хворих – це люди, які контактували з релігійною громадою «Нове покоління», яка попри карантин збиралася у Першотравенську.

Другим джерелом він назвав пацієнтів, які перебували на лікуванні в 21-ій інфекційній лікарні й були переведені до інших лікарень.

«За незрозумілих обставин хворі були переміщені в інші лікарні міста, і, таким чином, стали джерелом зараження для інших людей», – вважає Олійник.

Він заявив, що ситуація потребує «аналізу з боку медиків і, можливо, розслідувань».

Водночас голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко заявив, що 28 випадків коронавірусу за минулу добу в області – «не спалах епідемії, а результат ретельного виявлення та масового тестування контактних осіб». За його даними, зокрема, ретельно обстежують людей, які контактували з хворими на коронавірус у Першотравенську.

Міський голова Дніпра Борис Філатов вранці на своїй сторінці у Фейсбуці писав про 20 нових випадків у місті.

За даними обласної влади, станом на ранок 22 квітня на Дніпропетровщині виявили 150 випадків коронавірусної інфекції. Ці дані збігаються з даними МОЗ.