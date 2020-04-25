Незважаючи на втрати для бізнесу, американський бізнесмен не збирається їхати з України

Американський бізнесмен Данієл Аспліф розчарований рішенням українського уряду продовжити карантин. Він вважає реакцію на епідемію надмірною: мовляв, така політика будується на припущенні, що певний відсоток населення може захворіти. На противагу припущенням існують факти, каже Аспліф: продовження карантину, стверджує він, зруйнує економіку.

Якщо люди не матимуть грошей, щоб купити продукти, вони будуть голодні

«Ось вам факт. Якщо ви тримаєте людей поза роботою, а бізнеси закритими, то страждатимуть не 5%, не 2% і не 1% населення. Це буде 100%. Якщо люди не матимуть грошей, щоб купити продукти, вони будуть голодні. Це не припущення, це факт», – сказав бізнесмен «Голосові Америки».

Компанія «СДМ Інжиніринг», яку заснував і якою керує Данієл Аспліф, працює в Україні з 2013 року, надаючи послуги інжинірингу й екологічного консалтингу міжнародного рівня.

Як каже Аспліф, його бізнес в Україні мав свої злети і падіння, «чорні» і «білі» смуги. Сьогодні, за його словами, важко спрогнозувати будь-які «білі».

Особливу зневіру у нього викликає брак чітких сигналів від тих, хто ухвалює політичні рішення. Урядовці кажуть різне і називають різні строки: то обіцяють, що карантин закінчиться через тиждень, то припускають, що він триватиме до вересня.

Ситуація невизначеності вбиває бізнес

Ситуація невизначеності вбиває бізнес, каже Аспліф.

«Завтра я є «окей». Наступного місяця – імовірно. Через два місяці – я вже не певен. А через три – це крах. Жоден бізнес мого розміру – а в мене малий бізнес – не може працювати як сам собі банк. Ми залежимо від інвестицій. І хоч нам ніхто не заборонив далі робити нашу роботу, наша економіка просідає, це просто неминуче, і наш бізнес зупиняється», – каже він.

Як пояснює Аспліф, інфраструктурні проєкти, якими займається його компанія, були ризикованою справою в Україні навіть за кращих часів. Що й казати про нинішню ситуацію, коли немає ніякої впевненості в строках карантину. Непевність поширюється на інвесторів, вони неминуче будуть вичікувати, а бізнес – уповільнюватись.

Бізнесмен називає «наївною» політику українського уряду, який одним бізнесам дозволив працювати, а іншим – ні.

«Економіка – це інтегрований феномен. Ти не можеш сказати: «Окей, оці бізнеси хай працюють, а ці ми зупинимо». Навіть якщо ти дозволиш деяким бізнесам працювати, навряд чи це їм добре вдасться. Бо в економіці все взаємопов’язане», – каже американський підприємець в Україні.

Як розповів Аспліф, поки що він не звільнив нікого з 34 співробітників своєї компанії. І поки що не розглядає таку можливість, як поїхати з України. Але кожен день невизначеної ситуації вибиває в нього землю з-під ніг.

Завдати шкоди економіці можна за місяці, а на одужання підуть роки

«Так довго, як ця невизначеність триватиме, цей карантин, навіть частковий, триватиме, – ви наражаєте бізнеси ризикові. А якщо вбити бізнес, підірвати економіку – наслідки будуть тяжкі. Завдати шкоди економіці можна за місяці, а на одужання підуть роки. Бо як тільки ви звільнили людей з роботи, а люди проїли усі свої гроші, настає незворотна ситуація. Це не те, що кинути монетку – туди-сюди, орел-решка, добре-погано. Це так не працює, коли йдеться про економіку, її не можна на раз-два повернути до попереднього стану», – сказав американський підприємець в Україні Данієл Аспліф в інтерв’ю «Голосові Америки».

Він додав: «Я думаю, що ця країна не зможе витримати цю ситуацію довго. Просто не має для цього запасу міцності».