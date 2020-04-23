В окупованому Криму приховують дані про COVID-19 серед російських військових – Мінреінтеграції України

Російська влада приховує інформацію про захворювання COVID-19 серед військових, дислокованих в анексованому Криму, повідомило 23 квітня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«На всіх тимчасово окупованих територіях – і на Донбасі, і в Криму – спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, а також ретельно приховується поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів», – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в українському міністерстві, представники російських наглядових органів визнали, що темпи зростання захворюваності на COVID-19 у Криму вищі, ніж у Москві.

«Такий стан викликає невдоволення місцевого населення, зафіксовані акти вандалізму проти автомобілів, що мають некримські реєстраційні номерні знаки», – відзначили в повідомленні.

Раніше 23 квітня Москва повідомила, що повернула Україні ноти протесту, які стосувалися, зокрема, ситуації з епідемією на окупованих українських територіях.

Міністерство оборони Росії не коментувало заяви українського відомства.

Раніше Мінреінтеграції України повідомляло про блокування їхнього сайту в Росії після публікації про COVID-19 в анексованому Криму та ОРДЛО.

За даними російської влади, в Криму зафіксовані 53 підтверджених випадки зараження COVID-19, у Севастополі – 25. Так званий «режим самоізоляції» через пандемію в Криму і Севастополі продовжили до 30 квітня.