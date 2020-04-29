Німецька економіка переживає найгірший спад за 50 років

Економіка Німеччини скоротиться на 6,3% у 2020 році через вплив коронавірусної інфекції. Такий прогноз оприлюднив 29 квітня міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, відзначивши, що це буде найбільший спад у провідній економіці Європи з 1970 року.

«Наслідки пандемії коронавірусу підштовхнуть нашу економіку до рецесії після 10-річного зростання», – вказав Альтмаєр. Він додав, що уряд очікує на відновлення вже в 2021 році.

Раніше Німеччина продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня, оскільки в багатьох країнах залишаються чинними обмеження для запобігання пандемії коронавірусної інфекції. Найбільша економіка Європи за останні чотири тижні повернула додому 240 тисяч туристів, і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відзначив, що «ми не збираємося знову вдаватися до таких дій улітку».

У Німеччині за минулу добу зафіксовано 1 тисячу 304 нових випадків захворювання на COVID-19, число смертей зросло на 202 порівняно з попереднім днем. Такі дані 29 квітня оприлюднив Інститут інфекційних хвороб Роберта Коха.

Зараз у найбільш густонаселеній країні Європи нараховується 157 тисяч 641 підтверджений випадок та 6 тисяч 115 смертей.

Німеччина вже почала послаблювати запроваджені через COVID-19 обмеження.