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29 квітня 2020, Київ 15:38
Новини | Коронавірус

Німеччина до середини червня продовжила застереження щодо закордонних поїздок

Український літак АН-225 «Мрія» привіз до Німеччини обладнання для боротьби з COVID-19, Лейпциг, 27 квітня 2020 року

Німеччина продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня, оскільки в багатьох країнах залишаються чинними обмеження для запобігання пандемії коронавірусної інфекції, заявив 29 квітня міністр закордонних справ Гайко Маас.

«Ми ще не дійшли до того, що можемо порекомендувати безтурботні подорожі», – сказав Маас.

Найбільша економіка Європи за останні чотири тижні повернула додому 240 тисяч туристів, і Маас відзначив, що «ми не збираємося знову вдаватися до таких дій улітку».


У Німеччині за минулу добу зафіксовано 1 тисячу 304 нових випадків захворювання на COVID-19, число смертей зросло на 202 порівняно з попереднім днем. Такі дані 29 квітня оприлюднив Інститут інфекційних хвороб Роберта Коха, інформує Reuters.

Зараз у найбільш густонаселеній країні Європи нараховується 157 тисяч 641 підтверджений випадок та 6 тисяч 115 смертей.

Німеччина вже почала послаблювати запроваджені через COVID-19.

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