Німеччина до середини червня продовжила застереження щодо закордонних поїздок

Німеччина продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня, оскільки в багатьох країнах залишаються чинними обмеження для запобігання пандемії коронавірусної інфекції, заявив 29 квітня міністр закордонних справ Гайко Маас.

«Ми ще не дійшли до того, що можемо порекомендувати безтурботні подорожі», – сказав Маас.

Найбільша економіка Європи за останні чотири тижні повернула додому 240 тисяч туристів, і Маас відзначив, що «ми не збираємося знову вдаватися до таких дій улітку».



У Німеччині за минулу добу зафіксовано 1 тисячу 304 нових випадків захворювання на COVID-19, число смертей зросло на 202 порівняно з попереднім днем. Такі дані 29 квітня оприлюднив Інститут інфекційних хвороб Роберта Коха, інформує Reuters.

Зараз у найбільш густонаселеній країні Європи нараховується 157 тисяч 641 підтверджений випадок та 6 тисяч 115 смертей.

Німеччина вже почала послаблювати запроваджені через COVID-19.