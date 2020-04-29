У Німеччині за добу від COVID-19 померли понад 200 людей

У Німеччині за минулу добу зафіксовано 1 тисячу 304 нових випадків захворювання на COVID-19, число смертей зросло на 202 порівняно з попереднім днем. Такі дані 29 квітня оприлюднив Інститут інфекційних хвороб Роберта Коха, інформує Reuters.

Зараз у найбільш густонаселеній країні Європи нараховується 157 тисяч 641 підтверджений випадок та 6 тисяч 115 смертей.

Попри таку статистику, в Німеччині вже почали послаблювати обмеження, які перебувають тут у компетенції федеральних земель (хоча частину їх запроваджували, а тепер планують послаблювати, скоординовано по всій країні чи її більшій частині). Зокрема, відкрилися деякі менші торговельні заклади, готуються поступово відкривати школи.

При цьому в усіх землях аж 27 квітня запровадили вимогу носити маски, принаймні в громадському транспорті чи торговельних закладах, і таким чином Німеччина стала наразі останньою країною, яка пішла на такий крок. Зокрема, в столиці Берліні, який є окремою землею, вимога мати на собі маску стосується тільки транспорту, а покарань за порушення немає. Натомість у Баварії за порушення карантинних правил фізичним особам загрожує штраф до 150 євро, а юридичним до 1500 євро.