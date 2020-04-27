Мер Києва Віталій Кличко обіцяє представити план першого етапу послаблення карантину в ефірі телеканалу «Україна-24».

«У порівнянні з минулим тижнем, коли в нас кількість заражених сягали майже 100 осіб у деякі дні, сьогодні трохи кращі цифри. І ми сподіваємо, що хвороба піде на спад. І саме виходячи з такої динаміки, будемо поступово послаблювати обмеження. Завтра, о 12:00 я представлю наш план першого етапу. В першу чергу, йдеться про зняття обмежень щодо роботи малого та середнього бізнесу. А також – відвідування парків, скверів та місць, де мінімальна загроза заразитися», – сказав Кличко.

Станом на 27 квітня в Києві виявили 1 220 випадків COVID-19. 60 пацієнтів вилікувалися, 23 – померли.