Дніпропетровська облрада пропонує уряду послабити карантин для частини підприємців

Дніпропетровська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією дозволити працювати деяким підприємствам малого бізнесу за умови дотримання ними певних санітарних вимог, повідомив голова облради Святослав Олійник.

За його даними, мова йде про перукарні, майстерні з ремонту одягу та взуття, виготовлення ключів, які мають поновити роботу з 11 травня, навіть якщо карантин не буде скасований.

Умовами поновлення роботи цих підприємств, зокрема, називають забезпечення персоналу та відвідувачів респіраторами або захисними масками, перебування в приміщенні не більш як одного відвідувача на 10 квадратних метрів торговельної площі.

«Після травневих свят, незалежно, чи знімається повністю карантин чи продовжується, [потрібно] забезпечити роботу оцих малих підприємств. Люди втомилися нічого не робити», – сказав Святослав Олійник.

За його даними, поки мова не йде про поновлення роботи закладів громадського харчування, але «і це треба розглянути».

Він також не виключив, що уряд може не зняти карантин 11 травня.

Більшість підприємств малого бізнесу на Дніпропетровщині закрилися всередині березня після запровадження загальноукраїнського карантину. Цими днями в різних містах області, зокрема в Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському, відбулися протести підприємців з вимогами дозволити працювати.

Станом на 27 квітня на Дніпропетровщині зафіксували 310 випадків коронавірусної інфекції, дві людини померли.