У «вільному від коронавірусу» Туркменистані вивезли пацієнтів із карантину перед візитом місії ВООЗ

У Туркменистані раптово спорожніла зона карантину, в якій утримували в ізоляції кілька сотень людей з підозрою на COVID-19, повідомила 28 квітня з посиланням на свої джерела Туркменська редакція Радіо Свобода.

Це сталося перед майбутнім візитом делегації ВООЗ для вивчення ситуації з коронавірусом у Туркменистані, влада якого заявляє, що випадків захворювання на COVID-19 у країні немає.

«У карантині на околиці Туркменабаду зараз залишилося п’ять осіб, решту відпустили», – повідомило 27 квітня джерело в системі охороні здоров’я Лебапського велаяту, зазначивши, що тут перебували 486 людей.

За повідомленням, пацієнтів перевезли у невеликі провінційні лікарні і психіатричну клініку.

У Туркменистані наразі офіційно не повідомляли про випадки COVID-19, але експерти сприйняли це повідомлення скептично, зважаючи на брак прозорості й незалежних ЗМІ в країні.

Лікарям у Туркменистані не дозволено говорити про коронавірус, маски для обличчя заборонені, а жителів карають за розмови про пандемію.

Тим часом, влада визначила три карантинні зони в країні, намагаючись запобігти, як кажуть чиновники, «інфекційним захворюванням».

Туркменська служба Радіо Свобода повідомляла, що людей із симптомами коронавірусного захворювання не лікують від вірусу, а результати тестів на COVID-19 залишаються невідомими, навіть якщо їх проводять.