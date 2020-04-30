ФРС США зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних

Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову ставку на рівні 0-0,25% річних. У березні регулятор двічі позапланово знижував цю ставку для підтримки економіки на тлі пандемії коронавірусної інфекції.

«Криза, яка триває, значною мірою впливатиме на економічну активність, зайнятість та інфляцію найближчим часом. Вона також створює ризики для економіки в середньостроковій перспективі», – йдеться в поширеному 29 квітня повідомленні ФРС.

Ставку на нинішньому рівні планується зберегти доти, доки не буде впевненості, що економіка впоралася з наслідками пандемії, відзначає регулятор.

Раніше 29 квітня стало відомо, що внутрішній валовий продукт США в першому кварталі скоротився на 4,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. І експерти відзначають, що епідемія відбилася на американській економіці ще не повною мірою.

За кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом і смертей від COVID-19 Сполучені Штати перебувають на першому місці в світі: інфікованих є понад мільйон людей, померли з них понад 60 з половиною тисяч.