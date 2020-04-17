Кулеба: майже 7 тисяч українців готові перебути карантин за кордоном

Понад дев’ять тисяч українців, які зараз перебувають за кордоном, наполягають на поверненні в Україну, а майже сім тисяч готові тимчасово пересидіти карантин там, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Загалом, за його словами, по допомогу в рамках програми «Захист» звернулися майже 16 тисяч громадян.

«Ми закликаємо громадян залишатися за можливості там, де вони є. Щоб не наражати себе на додатковий ризик подорожі. Бо загальна динаміка пандемії у світі поки невтішна. Водночас є ситуації, коли люди не мають вибору і потребують повернення. Нині такі точкові операції з вивезення людей можливі лише за умови обов’язкової обсервації по поверненню», – сказав міністр.

За словами Кулеби, з громадянами України на зв’язку перебувають українські дипломати. «Обсяг проблем, які вони вирішують щодня, просто колосальний», – наголосив він.

Напередодні в МЗС повідомили, що 152 українці лікуються від коронавірусу за кордоном, 49 – одужали, шестеро – померли.