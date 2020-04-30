Один мільйон пацієнтів одужав після COVID-19

Понад один мільйон пацієнтів одужав після коронавірусної хвороби COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Найбільше людей одужали в Іспанії (137 984), США (124 748) та Німеччині (123 500).

За даними Центру, загалом у світі виявили 3 247 648 хворих. Найбільше – у США (1 053 036), Іспанії (239 639) та Італії (205 463).

Хвороба забрала життя 230 615 людей. Найбільшу кількість померлих пацієнтів зафіксували в Італії (27 967), Великій Британії (26 711), Іспанії (24 543) та Франції (24 087).

В Україні станом на ранок 30 квітня виявили 10 406 випадків COVID-19. 261 людина померла, 1 238 пацієнтів одужали.