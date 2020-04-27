Нідерланди відзначають найтихіший День короля в історії

У Нідерландах скасовано загальнонаціональне святкування Дня короля – державного свята на честь Дня народження чинного монарха Віллема Александра. 27 квітня йому виповнилося 53 роки. Цьогоріч сім’я короля привітала його у режимі відеоконференції, а сам він звернувся до нації з офіційним посланням, – повідомляє видання AD.nl, яке опублікувало відео святкування.

Рівно о 16-ій годині за місцевим часом нідерландцям запропонували підняти національний тост за здоров’я короля на балконах або подвір’ях власних приватних будинків. В офіційному Instagram опубліковано нові портрети королівської родини Нідерландів – короля Віллема Александра, королеви Максими, спадкоємиці престолу Катаріни-Амалії та двох її сестер, принцес Алексії та Аріани.

У минулі роки День короля, що відзначається щороку 27 квітня, приваблював мільйони туристів з усього світу. Міста прикрашають оранжевими прапорами, кульками і стрічками. Концерти, видовищні шоу, квітковий парад, катання на човнах по каналах та інші активності тривають до ранку. Традиційно цього дня кожен на знак пошани одягає річ чи аксесуар оранжевого кольору – геральдичного кольору Дому Оранських, до якого належить королівська родина Нідерландів.

На такий крок монарша родина й уряд країни пішли через обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. До 1 червня 2020 року, за розпорядженням прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, в цій країні заборонені всі масові заходи. Втім, ймовірно, заборону продовжать, оскільки скасовано низку музичних фестивалів, що проходять влітку, а також королівський парад кораблів, який мав пройти з 16 по 22 серпня.