У Києві зацвіла алея сакур – фоторепортаж із парку Кіото

Алея сакур зацвіла в київському парку «Кіото» поблизу станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». У 2012 році алею внесли в Книгу рекордів України. Її довжина становить понад 987 метрів. Сам парк заснували на знак дружніх відносин між Києвом та японським Кіото у 1972 році.



Попри карантинні обмеження, дехто йде на його порушення.