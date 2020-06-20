Українцям дозволили в’їзд до Чорногорії

Уряд Чорногорії дозволив в’їзд туристам з ряду країн, зокрема й України.

У Чорногорії з 21 червня запровадили правила зонального в’їзду в країну.

Тим, хто прибуватиме з країн з зеленої зони, дозволено в’їзд без обмежень. Прибулі з жовтої зони, до якої входить і Україна, повинні мати при собі негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за дві доби до того.

Країнам з червоної зони заборонено в'їзд до Чорногорії.

2 червня Національний координаційний комітет Чорногорії оголосив про закінчення епідемії COVID-19 в країні, оскільки упродовж минулих 28 днів нових випадків захворювання не виявили, а всі, хто був госпіталізований, – одужали.

Раніше стало відомо, що Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня, без проходження самоізоляції та тестування, але з дотримання норм безпеки авіаперевізниками.

В Україні з 15 червня відновили міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.